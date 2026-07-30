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Ja
莫兰特男子短袖篮球T恤
20% 折让
莫兰特的球技将传统的强韧和坚韧与新时代的技巧和爆发力融为一体。前一秒他还在地面蓄力，下一秒，他已腾空而起，准备在无助的对手身上上演 90 年代海报风格的经典扣篮。穿上这款柔软棉质的 Ja 莫兰特男子短袖篮球T恤，彰显这位明星的风采。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5069-010
Ja
20% 折让
莫兰特的球技将传统的强韧和坚韧与新时代的技巧和爆发力融为一体。前一秒他还在地面蓄力，下一秒，他已腾空而起，准备在无助的对手身上上演 90 年代海报风格的经典扣篮。穿上这款柔软棉质的 Ja 莫兰特男子短袖篮球T恤，彰显这位明星的风采。
其他细节
日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5069-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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