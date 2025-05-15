Ja 2

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贾·莫兰特总是以训练为重，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。 上脚 Ja 2 莫兰特大童篮球鞋，即刻开练。 弹性泡绵塑就缓震脚感，耐穿橡胶外底和内置包覆系统提供所需支撑，助你制霸赛场。 贾·莫兰特刻苦训练， 你也是如此吗？

柔软缓震 柔软弹性泡绵赋予双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。 灵活步法，尽在掌控 内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助你快速转向，稳控全场。 灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地 耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。

其他细节 鞋面采用轻盈网眼设计，带来出众透气性，在比赛升温之际帮助双足保持干爽

泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验

饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范