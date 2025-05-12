Ja 2
莫兰特大童篮球鞋
¥459¥66931% 折让
贾·莫兰特总是以训练为重，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。 上脚 Ja 2 莫兰特大童篮球鞋，即刻开练。 弹性泡绵塑就缓震脚感，耐穿橡胶外底和内置包覆系统提供所需支撑，助你制霸赛场。 贾·莫兰特刻苦训练， 你也是如此吗？
- 显示颜色： 椰奶色/黑/杏黄粉/泡沫粉
- 款式： FV5633-100
Ja 2
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贾·莫兰特总是以训练为重，以便在比赛关键时刻发挥上佳表现。 上脚 Ja 2 莫兰特大童篮球鞋，即刻开练。 弹性泡绵塑就缓震脚感，耐穿橡胶外底和内置包覆系统提供所需支撑，助你制霸赛场。 贾·莫兰特刻苦训练， 你也是如此吗？
柔软缓震
柔软弹性泡绵赋予双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。
灵活步法，尽在掌控
内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助你快速转向，稳控全场。
灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地
耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。
其他细节
- 鞋面采用轻盈网眼设计，带来出众透气性，在比赛升温之际帮助双足保持干爽
- 泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验
- 饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 椰奶色/黑/杏黄粉/泡沫粉
- 款式： FV5633-100
尺寸与尺码
- 尺码表
产品尺寸(单位:cm)
32: 鞋内长 21.6
33: 鞋内长 21.8
33.5: 鞋内长 22.2
34: 鞋内长 22.8
35: 鞋内长 23.2
35.5: 鞋内长 23.6
36: 鞋内长 24.2
36.5: 鞋内长 24.5
37.5: 鞋内长 24.8
38: 鞋内长 25.2
38.5: 鞋内长 25.6
39: 鞋内长 26
40: 鞋内长 26.4
*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。
更多信息
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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