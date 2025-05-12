 

Ja 2

莫兰特幼童运动鞋

¥389¥56931% 折让

让小宝贝穿上 Ja 2 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。


  • 显示颜色： 椰奶色/黑/杏黄粉/泡沫粉
  • 款式： FV5634-100

Ja 2

¥389¥56931% 折让

让小宝贝穿上 Ja 2 莫兰特幼童运动鞋，展现赛场中引人注目的球员风范。弹性泡绵设计，赋予稚嫩双足出众缓震感受，助小宝贝在球场自如畅跑。耐穿橡胶外底和内置包覆系统，提供所需支撑，令小宝贝在比赛和玩耍时畅享稳固脚感。

柔软缓震

柔软弹性泡绵赋予稚嫩双足出众缓震体验，实现从后跟到鞋头的顺畅过渡。

灵活运动，尽在掌控

内置包覆系统帮助脚踝和后跟保持稳定，缔造出众支撑体验，助小宝贝快速转向，稳控全场。

灵感源自拖拉机轮胎，强劲抓地

耐穿橡胶外底搭配多向抓地底纹，向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意。

其他细节

  • 鞋面采用轻盈网眼设计，缔造出众透气性，在比赛升温之际帮助稚嫩双足保持干爽
  • 泡绵鞋口，赋予脚踝有力支撑和出众缓震体验
  • 魔术贴粘扣固定带，令鞋款便于穿脱
  • 饰有贾·莫兰特签名图案、专属标志和球衣号，彰显个性风范

产品细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

不适合用作个人防护装备 (PPE)

产品细节

  • 显示颜色： 椰奶色/黑/杏黄粉/泡沫粉
  • 款式： FV5634-100

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    25: 鞋内长 16.1

    26: 鞋内长 17

    27: 鞋内长 17.6

    28: 鞋内长 18.5

    29.5: 鞋内长 19.7

    31: 鞋内长 20.5

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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