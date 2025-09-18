JA 2 "Black Label" EP

¥4,099

穿上大胆醒目的 JA 2 "Black Label" EP 莫兰特男子篮球鞋，用实力说话，彰显闪耀魅力。匠心耐克勾标志和鞋舌耀眼图案，塑就醒目外观，呼应贾·莫兰特攻击性十足但又注重细节的犀利球风。鞋面缀饰璀璨迷人的施华洛世奇水晶，助你发挥出彩的进攻表现。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

缓震回弹，出众脚感 前足 Air Zoom 缓震配置，带来出众回弹缓震性能，助力加速腾跃。 轻装上阵 中足部位精简材料用量，保留出色支撑力，同时有助于减轻鞋身整体重量。鞋面贴合足形，在快速移动和瞬间爆发时提供出众包覆效果和支撑力。 灵感源自拖拉机轮胎 多向抓地底纹向贾·莫兰特家中后院的大号拖拉机轮胎致意，这是他的得力道具，帮助他保持出色弹跳力。 轻盈透气 轻盈网眼细节，舒适透气，缔造出色透气性。

其他细节 鞋口添加衬垫，有助于在触地和起跳时营造舒适脚感

泡绵鞋口，为跟腱部位缔造非凡舒适感受