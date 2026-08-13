Ja 3

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每当贾·莫兰特上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 莫兰特大童篮球鞋采用 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

磨砺风骨

贾·莫兰特的铮铮铁骨，已与孟菲斯的磨砺精神相融共生。这饱经“淬炼”的印记，向承袭自北境的传承和他赋予音乐之都的凶悍球风致敬。

回弹泡棉

该鞋款是采用回弹 ZoomX 泡棉的大童篮球鞋，带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 的外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹由莫兰特的迷你标志组成，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 字型图案组成。刮擦印记作为点睛之笔，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。

焕新设计

“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”回弹缓震的 ZoomX 泡棉结合抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。