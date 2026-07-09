Ja 3 "Animal Pack"

¥699

每当贾·莫兰特踏上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 "Animal Pack" 莫兰特大童篮球鞋采用 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

野性本能

想成为球场上的真正 “猛兽” ，光有球技还不够，还需要与生俱来的本能。驰骋球场早已融入贾·莫兰特的血液，而他的第三代签名鞋，助他尽情释放这一天赋。我们都知道这意味着什么：球场上的激烈对决即将上演。

回弹泡棉

该鞋款是采用回弹 ZoomX 泡棉的大童篮球鞋，带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 的外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹采用 Ja 的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。