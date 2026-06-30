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Ja 3 "Animal Pack"
莫兰特幼童篮球鞋
¥599
每当贾·莫兰特踏上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 "Animal Pack" 莫兰特幼童篮球鞋采用弹力充沛的 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。
- 显示颜色： 安全橙/大学红/黑
- 款式： IV2621-800
Ja 3 "Animal Pack"
¥599
每当贾·莫兰特踏上球场，即拉开精彩比赛帷幕。为缔造出众赛场表现，我们与他携手打造回弹出众的专属签名鞋。Ja 3 "Animal Pack" 莫兰特幼童篮球鞋采用弹力充沛的 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。
野性本能
想成为球场上的真正 “猛兽” ，光有球技还不够，还需要与生俱来的本能。驰骋球场早已融入贾·莫兰特的血液，而他的第三代签名鞋，助他尽情释放这一天赋。我们都知道这意味着什么：球场上的激烈对决即将上演。
回弹泡棉
此鞋款是采用回弹 ZoomX 泡棉的幼童篮球鞋，带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。
震慑全场
贾深知 Ja 3 的外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹采用 Ja 的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。
坚韧耐穿，12 号风范
轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。
产品细节
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 安全橙/大学红/黑
- 款式： IV2621-800
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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