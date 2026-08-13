Ja 3 "Raptor"
侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋
贾·莫兰特的动作如同迅猛龙一般，完全有资格成为赛场上的“野兽”。疾速、迅捷。撕碎防线后的尽情咆哮，早已成为他的标志性时刻。这款联名版 Ja 3，致敬其挚爱电影。设计灵感源自灵活敏捷的“掠食者”，助你如同赛场上的迅捷猎手，让对手难测行踪。Ja 3 "Raptor" 侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋采用 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。
- 显示颜色： 煤黑/赭黄/亮深红
- 款式： IV2627-001
Ja 3 "Raptor"
贾·莫兰特的动作如同迅猛龙一般，完全有资格成为赛场上的“野兽”。疾速、迅捷。撕碎防线后的尽情咆哮，早已成为他的标志性时刻。这款联名版 Ja 3，致敬其挚爱电影。设计灵感源自灵活敏捷的“掠食者”，助你如同赛场上的迅捷猎手，让对手难测行踪。Ja 3 "Raptor" 侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋采用 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。
出众缓震，轻盈回弹
ZoomX 泡棉，为贾带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。
震慑全场
贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹整版采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。
坚韧耐穿，12 号风范
轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。
焕新设计
“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”中底 ZoomX 泡棉结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。
专属设计，为贾而生
当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。
其他细节
- 中底 ZoomX 泡棉结合泡棉鞋垫，让贾舒适畅动
- 加垫鞋口，赋予脚踝柔软感受
产品细节
- 经典鞋带
- 低帮鞋口
- 显示颜色： 煤黑/赭黄/亮深红
- 款式： IV2627-001
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。