Ja 3 "Raptor"

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贾·莫兰特的动作如同迅猛龙一般，完全有资格成为赛场上的“野兽”。疾速、迅捷。撕碎防线后的尽情咆哮，早已成为他的标志性时刻。这款联名版 Ja 3，致敬其挚爱电影。设计灵感源自灵活敏捷的“掠食者”，助你如同赛场上的迅捷猎手，让对手难测行踪。Ja 3 "Raptor" 侏罗纪公园特别版莫兰特大童篮球鞋采用 ZoomX 泡棉，轻盈强韧，助力扭转赛局，出奇制胜。“ZoomX 的回弹性能简直了，”贾评价道，“就像喷气燃料一样。”而对于他的对手来说则是噩耗降临。

出众缓震，轻盈回弹

ZoomX 泡棉，为贾带来出色的能量回馈。“这感觉就像在我突破时，又加了一脚油门，”贾说道。

震慑全场

贾深知 Ja 3 精心调整的分区外底是他的制胜武器。“这个抓地设计让我能轻松甩开防守。”他说道。抓地底纹整版采用莫兰特的迷你标志，助他在比赛中碾压对手，留下专属印记。

坚韧耐穿，12 号风范

轻盈耐穿鞋面，承载着莫兰特独特的球风，同时提供变向时所需的稳定性。

焕新设计

“Ja 2 主打控制力和稳固性，”贾说。“而 Ja 3 呢？它代表自由。它出众回弹，运动自如。”中底 ZoomX 泡棉结合外底抓地纹路，助力贾·莫兰特打造出色比赛表现。

专属设计，为贾而生

当贾与 Nike 设计师沟通时，他的要求十分明确。“我告诉他们，‘别畏手畏脚，大胆去突破。’”贾说道。结果为他设计出专属的标志设计，由一个竖向耐克勾及其旁边涂鸦风格的 “A” 组成。搭配刮擦印记，造就破格之作，助贾准备迎接聚光灯加身的荣耀时刻。