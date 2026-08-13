Ja 4 "Rise" EP

¥899

贾·莫兰特的滞空表现足以令对手心生畏惧，而 Ja 4 所搭载的回弹性能，则制造出他似乎无法被防守的梦魇。回弹缓震的 Cushlon 3.0 泡棉中底有助为起跳注入爆发力，并为落地提供缓震效果。Ja 4 "Rise" EP 莫兰特男子篮球鞋采用利落包覆系统，搭配富有支撑力的鞋面，助你畅享稳固脚感，尽情出招击溃对手。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

助力凌跃

轻盈且回弹出众的鞋垫置于回弹缓震的 Cushlon 3.0 泡棉中底上，为那些震撼篮框的垂直起跳提供出众缓震效果。

助力爆发

轻盈耐穿的模压鞋面为快速移动提供有力支撑；巧搭纹理覆面，增添层次感并打造出色耐穿性。JA-frame 支撑系统包裹中足，营造出众包覆体验，带来非凡稳定性，同时助你灵活移动。

助力犀利突破

耐穿橡胶外底采用以其专属标志为灵感的抓地底纹，实现出众抓地力，助你轻松主宰球场，尽展迅疾无畏风范。

激发灵感

贾·莫兰特的格言，贯穿每一步。外底压印了他所说的 “IF YOU ARE DOWN THERE”（如果你去往那里）字样，右脚 JA-frame 支撑系统的内侧则印有 “I DON'T ONLY HAVE MOTION WHERE MY FEET ARE AT, IT'S GLOBAL”（我不只是在当地有热度，我的热度是全球级的）字样。

"Rise"

贾·莫兰特的巨星光芒，闪耀全球。这款篮球鞋的粉色配色搭配金属金色点缀，灵感源自他的亚洲巡回赛，致敬力量、幸运和庆祝的象征符号。