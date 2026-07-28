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Ja
Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤
¥269
Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤为篮球爱好者的基础之选，融入莫兰特专属风格。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。此外，右髋拉链口袋提供安全储物空间，助你自信满满，全力以赴。
- 显示颜色： 王朝紫/君王紫
- 款式： IQ8249-525
Ja
¥269
Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤为篮球爱好者的基础之选，融入莫兰特专属风格。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。此外，右髋拉链口袋提供安全储物空间，助你自信满满，全力以赴。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
- 两个侧袋令随身物品触手可及，右髋拉链口袋可安全存放基本物品
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 王朝紫/君王紫
- 款式： IQ8249-525
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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