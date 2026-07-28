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Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤 - 王朝紫/君王紫

Ja

Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤

¥269

Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤为篮球爱好者的基础之选，融入莫兰特专属风格。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。此外，右髋拉链口袋提供安全储物空间，助你自信满满，全力以赴。


  • 显示颜色： 王朝紫/君王紫
  • 款式： IQ8249-525

Ja

¥269

Ja Dri-FIT 莫兰特大童速干篮球短裤为篮球爱好者的基础之选，融入莫兰特专属风格。Dri-FIT 导湿速干技术，助你在球场上保持干爽舒适。此外，右髋拉链口袋提供安全储物空间，助你自信满满，全力以赴。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽舒适
  • 两个侧袋令随身物品触手可及，右髋拉链口袋可安全存放基本物品

产品细节

  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 王朝紫/君王紫
  • 款式： IQ8249-525

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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