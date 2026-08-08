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Ja
Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤
¥349
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款经典的 Ja Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银
- 款式： IM5199-652
Ja
¥349
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款经典的 Ja Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
其他细节
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 金属 JA 标志
- 右髋设有拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 后腰右侧饰有刺绣耐克勾标志
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银
- 款式： IM5199-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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