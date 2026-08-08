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Ja Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤 - 鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银

Ja

Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤

¥349
鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银
黑/浅烟灰/金属银

莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款经典的 Ja Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银
  • 款式： IM5199-652

Ja

¥349

莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款经典的 Ja Dri-FIT 莫兰特男子速干篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。

其他细节

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

产品细节

  • 金属 JA 标志
  • 右髋设有拉链口袋
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 后腰右侧饰有刺绣耐克勾标志
  • 面料/口袋：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/温和冷月光/金属银
  • 款式： IM5199-652

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