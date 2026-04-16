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Ja Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只） - 王朝紫/浅荧光黄

Ja

Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）

¥149

传奇装备，即刻上身。Ja Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）经久耐用，舒适贴合，搭载 Nike Dri-FIT 技术，让你在球场上保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 王朝紫/浅荧光黄
  • 款式： IB0345-506

Ja

¥149

传奇装备，即刻上身。Ja Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）经久耐用，舒适贴合，搭载 Nike Dri-FIT 技术，让你在球场上保持干爽舒适。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
  • 顶端弹力带设计，有助稳固
  • 平缝结构，舒适亲肤

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/14% 氨纶/6% 二烯类弹性纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 王朝紫/浅荧光黄
  • 款式： IB0345-506

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