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Ja
Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）
¥149
传奇装备，即刻上身。Ja Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）经久耐用，舒适贴合，搭载 Nike Dri-FIT 技术，让你在球场上保持干爽舒适。
- 显示颜色： 王朝紫/浅荧光黄
- 款式： IB0345-506
Ja
¥149
传奇装备，即刻上身。Ja Dri-FIT 莫兰特速干篮球护臂（1 只）经久耐用，舒适贴合，搭载 Nike Dri-FIT 技术，让你在球场上保持干爽舒适。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 顶端弹力带设计，有助稳固
- 平缝结构，舒适亲肤
产品细节
- 80% 聚酯纤维/14% 氨纶/6% 二烯类弹性纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 王朝紫/浅荧光黄
- 款式： IB0345-506
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。