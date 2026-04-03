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Ja Morant Nike NBA 莫兰特男子T恤 - 大学深蓝

Ja Morant

Nike NBA 莫兰特男子T恤

¥349

当莫兰特打球时，你会停下手头的事情，只为一睹风采。他可以在眨眼间成为网络热点。他就是即将上演的高光时刻，不惧做自己。Ja Morant Nike NBA 莫兰特男子T恤采用厚实的棉质面料，致敬这位拥有雄狮之心的无畏巨星。


  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： II7127-419

Ja Morant

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当莫兰特打球时，你会停下手头的事情，只为一睹风采。他可以在眨眼间成为网络热点。他就是即将上演的高光时刻，不惧做自己。Ja Morant Nike NBA 莫兰特男子T恤采用厚实的棉质面料，致敬这位拥有雄狮之心的无畏巨星。

其他细节

厚实棉料垂坠挺括，富有结构感

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 大学深蓝
  • 款式： II7127-419

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