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Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣 - 鲜亮勃艮第酒红

Ja Standard Issue

莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣

¥549
鲜亮勃艮第酒红
黑

莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM5203-652

Ja Standard Issue

¥549

莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。

产品细节

  • 后领内里挂环设计
  • 63% 棉/37% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
  • 款式： IM5203-652

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