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Ja Standard Issue
莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣
11% 折让
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM5203-652
Ja Standard Issue
11% 折让
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子无袖篮球上衣采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
产品细节
- 后领内里挂环设计
- 63% 棉/37% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM5203-652
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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