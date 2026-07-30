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Ja Standard Issue
莫兰特耐克篮球小标系列男子篮球短裤
¥699
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5328-010
Ja Standard Issue
¥699
莫兰特的球技堪称无法防守的梦魇，即使在比赛结束后，防守球员仍然心有余悸。这款 Ja Standard Issue 莫兰特耐克篮球小标系列男子篮球短裤采用水洗效果设计，为你的场内外造型注入几分彪悍的赛后气场。
产品细节
- 银色金属耐克勾标志
- 金属 JA 标志
- 右髋拉链口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：63% 棉/37% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IM5328-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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