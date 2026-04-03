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Nike JAM
女子霹雳舞运动鞋
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike JAM 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心完全投入。此鞋款融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。采用柔韧耐穿的鞋面设计，可随行而动；鞋底纹理设计，打造稳固脚感，助你轻松驾驭地面动作。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。
- 显示颜色： 暗浮木棕/麻黄/帆白/黑
- 款式： FN0314-200
Nike JAM
27% 折让
Nike JAM 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心完全投入。此鞋款融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。采用柔韧耐穿的鞋面设计，可随行而动；鞋底纹理设计，打造稳固脚感，助你轻松驾驭地面动作。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。
其他细节
- 织物鞋面采用分层设计，经久耐穿，柔韧灵活，透气出众
- 轻盈回弹的缓震配置，塑就舒适脚感
- 包边设计灵感源自 Dunk 和 AJ1，在运动时营造出众触地脚感
产品细节
- 加垫鞋舌
- 泡绵中底
- 橡胶鞋底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 暗浮木棕/麻黄/帆白/黑
- 款式： FN0314-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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