Nike JAM Train 女子运动鞋是 Nike 专为登上世界舞台的街舞者打造的战靴，助你实现身心的完全投入。整版融入匠心细节元素，让你在舞台上自信舞动。柔韧鞋面随行而动，分层设计经久耐穿，助你轻松驾驭地面动作。外底纹理设计，为关键部位提供出色抓地力。当你倒立摆出定格姿势时，翻转后的外侧中底标志恰好呈现正置式样，增添点睛之笔。此黑白配色鞋款是 Nike 与 Futura 的联乘之作，以独特设计焕新演绎 Futura 在 1980 年创作的经典地铁涂鸦作品《断裂》(BREAK)，融入艺术家备受赞誉的艺术作品元素，并饰有其经典签名图案和原子画细节。

显示颜色： 白色/尘光子色/浅银灰/黑

款式： FZ8966-100