扬尼克再度获胜。穿上这款柔软的 Jannik Sinner NikeCourt Dri-FIT 扬尼克·辛纳男子速干印花短袖网球T恤，致敬他连续夺冠。采用导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽。

扬尼克再度获胜。穿上这款柔软的 Jannik Sinner NikeCourt Dri-FIT 扬尼克·辛纳男子速干印花短袖网球T恤，致敬他连续夺冠。采用导湿速干技术，助你在球场内外保持干爽。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。