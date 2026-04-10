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Nike JDI 儿童迷你双肩包 - 浅品红/浅品红/亮紫罗兰

Nike JDI

儿童迷你双肩包

¥249
浅品红/浅品红/亮紫罗兰
雾橙/雾橙/草皮橙

小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。


  • 显示颜色： 浅品红/浅品红/亮紫罗兰
  • 款式： IB5676-503

Nike JDI

¥249

小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。

其他细节

  • 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
  • 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验

产品细节

  • 尺寸：25 长 x 12 宽 x 32 高（厘米）
  • 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
  • 显示颜色： 浅品红/浅品红/亮紫罗兰
  • 款式： IB5676-503

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