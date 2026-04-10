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Nike JDI
儿童迷你双肩包
¥249
小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。
- 显示颜色： 浅品红/浅品红/亮紫罗兰
- 款式： IB5676-503
Nike JDI
¥249
小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。
其他细节
- 侧边口袋，可存放水壶或其他基本小物件
- 可调式软垫肩带，营造舒适贴合的携背体验
产品细节
- 尺寸：25 长 x 12 宽 x 32 高（厘米）
- 面料：织物/橡塑材料。里料：织物
- 显示颜色： 浅品红/浅品红/亮紫罗兰
- 款式： IB5676-503
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。