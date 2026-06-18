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Nike JDI 2.0
儿童迷你双肩包
¥249
小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
- 款式： IV4315-407
Nike JDI 2.0
¥249
小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。
其他细节
- 拉链前袋，便于安全存放日常基本物品
- 双拉链主袋内置收纳隔层，让物品井然有序
- 两个弹性侧边口袋，便于携带水壶或耳机等额外物品
产品细节
- 尺寸：25 长 x 12 宽 x 32 高（厘米）
- 面料/里料：织物
- 容积：约 10 升
- 重量：约 245 克
- 不可机洗
- 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
- 款式： IV4315-407
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。