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Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包 - 氢蓝/氢蓝/白色

Nike JDI 2.0

儿童迷你双肩包

¥249
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。 


  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
  • 款式： IV4315-407

Nike JDI 2.0

¥249

小巧包身，轻松收纳。Nike JDI 2.0 儿童迷你双肩包提供充足的收纳空间，满足孩子的日常出行需求：主袋内置收纳隔层，搭配两个弹性侧袋和一个拉链前袋。 

其他细节

  • 拉链前袋，便于安全存放日常基本物品
  • 双拉链主袋内置收纳隔层，让物品井然有序
  • 两个弹性侧边口袋，便于携带水壶或耳机等额外物品

产品细节

  • 尺寸：25 长 x 12 宽 x 32 高（厘米）
  • 面料/里料：织物
  • 容积：约 10 升
  • 重量：约 245 克
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 氢蓝/氢蓝/白色
  • 款式： IV4315-407

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