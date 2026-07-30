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Jordan 下站东单大童图案短袖T恤 - 浅土褐

Jordan

下站东单大童图案短袖T恤

20% 折让

Jordan 下站东单大童图案短袖T恤采用棉质面料，休闲剪裁提供充裕活动空间；搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验，无论是上场比赛、上课还是居家休闲，皆可轻松驾驭。这款T恤可任意搭配 Jordan 裤装，打造呼应协调的整体造型，尽显运动鞋不凡魅力。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ7428-104

Jordan

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Jordan 下站东单大童图案短袖T恤采用棉质面料，休闲剪裁提供充裕活动空间；搭配罗纹圆领设计，带来舒适自在的穿着体验，无论是上场比赛、上课还是居家休闲，皆可轻松驾驭。这款T恤可任意搭配 Jordan 裤装，打造呼应协调的整体造型，尽显运动鞋不凡魅力。

产品细节

  • 100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IZ7428-104

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