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Jordan 单肩包 - 黑

Jordan

单肩包

¥699

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Jordan 单肩包外观简约，集优雅格调和便捷设计于一身‏‏，随时随地为你打造出众携背体验。宽敞主袋、可拆卸小挂包，以及‏可调式肩带等设计，为你打造便捷体验。


  • 显示颜色：
  • 款式： DR5588-010

Jordan

¥699

便捷携带，助力轻松畅行

Jordan 单肩包外观简约，集优雅格调和便捷设计于一身‏‏，随时随地为你打造出众携背体验。宽敞主袋、可拆卸小挂包，以及‏可调式肩带等设计，为你打造便捷体验。

其他细节

  • 合成革设计，易于清洁
  • 拉链隔层可安全收纳钥匙、钱包和其他小物件
  • 可调式肩带设计，打造理想贴合度

产品细节

  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DR5588-010

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