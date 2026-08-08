第 1 张图片，共 10 张图片
Jordan
单肩包
¥699
售罄：
此配色当前无货
Jordan 单肩包外观简约，集优雅格调和便捷设计于一身，随时随地为你打造出众携背体验。宽敞主袋、可拆卸小挂包，以及可调式肩带等设计，为你打造便捷体验。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DR5588-010
Jordan
¥699
便捷携带，助力轻松畅行
Jordan 单肩包外观简约，集优雅格调和便捷设计于一身，随时随地为你打造出众携背体验。宽敞主袋、可拆卸小挂包，以及可调式肩带等设计，为你打造便捷体验。
其他细节
- 合成革设计，易于清洁
- 拉链隔层可安全收纳钥匙、钱包和其他小物件
- 可调式肩带设计，打造理想贴合度
产品细节
- 显示颜色： 黑
- 款式： DR5588-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。