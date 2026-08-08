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Jordan
双肩包
¥799
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此配色当前无货
Jordan 双肩包采用出众设计，助你轻松畅行。该款双肩包可单独存放鞋子及容纳笔记本电脑，方便在出行中携带所需物品。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB8194-010
Jordan
¥799
便捷储物
Jordan 双肩包采用出众设计，助你轻松畅行。该款双肩包可单独存放鞋子及容纳笔记本电脑，方便在出行中携带所需物品。
其他细节
- 主包身配有笔记本电脑保护套
- 拉链储鞋空间，可独立收纳物品
产品细节
- 多个拉链口袋
- 2 个侧边水壶袋
- 加衬网眼布后拼接
- 流线贴合肩带
- 规格：483 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DB8194-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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