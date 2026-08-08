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Jordan 双肩包 - 黑

Jordan

双肩包

¥799

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Jordan 双肩包采用出众设计，助你轻松畅行。该款双肩包可单独存放鞋子及容纳笔记本电脑，方便在出行中携带所需物品。


  • 显示颜色：
  • 款式： DB8194-010

Jordan

¥799

便捷储物

Jordan 双肩包采用出众设计，助你轻松畅行。该款双肩包可单独存放鞋子及容纳笔记本电脑，方便在出行中携带所需物品。

其他细节

  • 主包身配有笔记本电脑保护套
  • 拉链储鞋空间，可独立收纳物品

产品细节

  • 多个拉链口袋
  • 2 个侧边水壶袋
  • 加衬网眼布后拼接
  • 流线贴合肩带
  • 规格：483 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： DB8194-010

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