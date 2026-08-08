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Jordan 双肩包 - 麻黄

Jordan

双肩包

¥469

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Jordan 双肩包将简约外观、出众功能性和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面口袋搭配两侧口袋，营造井然有序的收纳体验。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： CV3711-200

Jordan

¥469

便捷携背，舒适体验

Jordan 双肩包将简约外观、出众功能性和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面口袋搭配两侧口袋，营造井然有序的收纳体验。

其他细节

  • 拉链主袋提供宽敞存储空间，并配备保护套，可收纳 13 英寸的笔记本电脑
  • 2 个侧边口袋和 1 个正面口袋，助你井然有序收纳物品

产品细节

  • 背面添加衬垫
  • 可调节软垫肩带
  • 规格：292 x 152 x 445 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： CV3711-200

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