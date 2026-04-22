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Jordan
双肩包
¥899
Jordan 双肩包有何独特之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，彰显个性风范。主袋空间宽敞，可收纳日常随身物品、健身房换洗衣物或短途旅行所需物品。背部隔层内设有收纳分区，包括加垫笔记本和平板电脑保护套；正面两个拉链口袋，方便快速取放随身小物；两侧水壶袋可存放你喜欢的饮品。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1540-100
Jordan
¥899
Jordan 双肩包有何独特之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，彰显个性风范。主袋空间宽敞，可收纳日常随身物品、健身房换洗衣物或短途旅行所需物品。背部隔层内设有收纳分区，包括加垫笔记本和平板电脑保护套；正面两个拉链口袋，方便快速取放随身小物；两侧水壶袋可存放你喜欢的饮品。
其他细节
- CORDURA® 材料，不易撕裂，经久耐用
- 背面融入加垫设计，搭配可调式胸部固定带和肩带，塑就舒适背携体验
产品细节
- 尺寸：324 长 x 197 宽 x 511 高（毫米）
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白色
- 款式： IW1540-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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