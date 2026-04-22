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Jordan 双肩包 - 白色

Jordan

双肩包

¥899

Jordan 双肩包有何独特之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，彰显个性风范。主袋空间宽敞，可收纳日常随身物品、健身房换洗衣物或短途旅行所需物品。背部隔层内设有收纳分区，包括加垫笔记本和平板电脑保护套；正面两个拉链口袋，方便快速取放随身小物；两侧水壶袋可存放你喜欢的饮品。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1540-100

Jordan

¥899

Jordan 双肩包有何独特之处？采用耐用 CORDURA® 不易撕裂材料，彰显个性风范。主袋空间宽敞，可收纳日常随身物品、健身房换洗衣物或短途旅行所需物品。背部隔层内设有收纳分区，包括加垫笔记本和平板电脑保护套；正面两个拉链口袋，方便快速取放随身小物；两侧水壶袋可存放你喜欢的饮品。

其他细节

  • CORDURA® 材料，不易撕裂，经久耐用
  • 背面融入加垫设计，搭配可调式胸部固定带和肩带，塑就舒适背携体验

产品细节

  • 尺寸：324 长 x 197 宽 x 511 高（毫米）
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IW1540-100

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