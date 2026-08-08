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Jordan 双肩包 - 黑/银

Jordan

双肩包

¥799

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Jordan 双肩包将反光装饰细节、耐用不易撕裂结构和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面拉链口袋、可收纳贵重物品的起绒衬里口袋以及两侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。


  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： DQ8103-010

Jordan

¥799

便捷携背，舒适体验

Jordan 双肩包将反光装饰细节、耐用不易撕裂结构和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面拉链口袋、可收纳贵重物品的起绒衬里口袋以及两侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。

其他细节

  • 拉链主袋提供宽敞存储空间，并配备保护隔层，可收纳 15 寸以内的笔记本电脑
  • 2 个侧边口袋和 2 个正面口袋，助你井然有序收纳物品

产品细节

  • 显示颜色： 黑/银
  • 款式： DQ8103-010

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