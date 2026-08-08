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Jordan
双肩包
¥799
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此配色当前无货
Jordan 双肩包将反光装饰细节、耐用不易撕裂结构和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面拉链口袋、可收纳贵重物品的起绒衬里口袋以及两侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。
- 显示颜色： 黑/银
- 款式： DQ8103-010
Jordan
¥799
便捷携背，舒适体验
Jordan 双肩包将反光装饰细节、耐用不易撕裂结构和经典装饰元素巧妙集于一身。拉链主袋包含笔记本电脑保护隔层和充裕的存储空间，可供收纳额外装备。正面拉链口袋、可收纳贵重物品的起绒衬里口袋以及两侧水壶袋，营造井然有序的收纳体验。
其他细节
- 拉链主袋提供宽敞存储空间，并配备保护隔层，可收纳 15 寸以内的笔记本电脑
- 2 个侧边口袋和 2 个正面口袋，助你井然有序收纳物品
产品细节
- 显示颜色： 黑/银
- 款式： DQ8103-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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