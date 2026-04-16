第 1 张图片，共 8 张图片
Jordan
大童凉感梭织夹克防晒衣
27% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan 大童凉感梭织夹克防晒衣采用弹性梭织面料，巧搭纹理标志图案，令你畅动自如，彰显 Jumpman 风范。休闲剪裁搭配全长拉链开襟设计，落肩设计营造轻松穿着感，弹性袖口和下摆，帮助稳固夹克。
- 显示颜色： 帆白
- 款式： II3083-133
Jordan
27% 折让
Jordan 大童凉感梭织夹克防晒衣采用弹性梭织面料，巧搭纹理标志图案，令你畅动自如，彰显 Jumpman 风范。休闲剪裁搭配全长拉链开襟设计，落肩设计营造轻松穿着感，弹性袖口和下摆，帮助稳固夹克。
其他细节
侧边口袋，便于存放钥匙等小物件
产品细节
- UPF 40+
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 帆白
- 款式： II3083-133
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。