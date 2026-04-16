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Jordan 大童凉感梭织夹克防晒衣 - 帆白

Jordan

大童凉感梭织夹克防晒衣

27% 折让

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Jordan 大童凉感梭织夹克防晒衣采用弹性梭织面料，巧搭纹理标志图案，令你畅动自如，彰显 Jumpman 风范。休闲剪裁搭配全长拉链开襟设计，落肩设计营造轻松穿着感，弹性袖口和下摆，帮助稳固夹克。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： II3083-133

Jordan

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Jordan 大童凉感梭织夹克防晒衣采用弹性梭织面料，巧搭纹理标志图案，令你畅动自如，彰显 Jumpman 风范。休闲剪裁搭配全长拉链开襟设计，落肩设计营造轻松穿着感，弹性袖口和下摆，帮助稳固夹克。

其他细节

侧边口袋，便于存放钥匙等小物件

产品细节

  • UPF 40+
  • 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： II3083-133

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