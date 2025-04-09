Jordan

大童凉感轻便型梭织工装长裤

¥499

沙漠迷彩
黑

Jordan 大童凉感轻便型梭织工装长裤采用梭织面料，兼具出众格调和功能性。该长裤采用锥形裤筒结合出众弹性设计，塑就畅动自如的穿着体验。弹性腰部搭配抽绳，提供恰到好处的贴合感；多口袋设计，营造充裕储物空间，方便你在外出时随身携带小物件。

  • 显示颜色： 沙漠迷彩
  • 款式： II6433-256

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。