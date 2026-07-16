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Jordan
大童四向弹性工装长裤
10% 折让
这款 Jordan 大童四向弹性工装长裤采用弹性梭织面料，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋和裤腿两侧宽敞大口袋，便于收纳基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造运动休闲两相宜的协调造型。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3205-010
Jordan
10% 折让
这款 Jordan 大童四向弹性工装长裤采用弹性梭织面料，助力自如运动；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋和裤腿两侧宽敞大口袋，便于收纳基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造运动休闲两相宜的协调造型。
产品细节
- 90% 聚酯纤维/10% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3205-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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