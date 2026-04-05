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Jordan 大童夹克 - 黑

Jordan

大童夹克

¥549
黑
淡象牙白

Jordan 大童夹克焕新演绎经典版型，采用耐穿梭织面料，结合四向弹性设计，缔造无拘运动体验。全长拉链开襟设计，方便调节造型；弹性袖口有助稳固衣袖。配有口袋，方便收纳随身小物件，让你轻松打造时尚造型。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW2199-010

Jordan

¥549

Jordan 大童夹克焕新演绎经典版型，采用耐穿梭织面料，结合四向弹性设计，缔造无拘运动体验。全长拉链开襟设计，方便调节造型；弹性袖口有助稳固衣袖。配有口袋，方便收纳随身小物件，让你轻松打造时尚造型。

产品细节

  • 面布：87% 锦纶/13% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW2199-010

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