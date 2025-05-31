Jordan 大童季后赛斑点球衣醒目吸睛，令你自如畅动，在比赛时与在玩耍时一样轻松舒适。 采用透气的聚酯纤维网眼布针织面料与纹理图案，结合休闲版型，令你畅享无拘运动体验。 可搭配 Jordan 季后赛短裤穿着，呈现风格统一的吸睛造型。

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