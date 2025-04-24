Jordan

¥249

Jordan 大童弧形帽檐运动帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料，巧搭标志贴片细节，打造醒目外观，为整体造型加分。 背面可调节按扣设计缔造专属贴合感，塑就舒适佩戴体验；弧形帽檐结合内置汗带，帮助头部畅享舒适，助你在阳光下尽情畅玩。

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