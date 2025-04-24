Jordan
大童弧形帽檐运动帽
¥249
Jordan 大童弧形帽檐运动帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料，巧搭标志贴片细节，打造醒目外观，为整体造型加分。 背面可调节按扣设计缔造专属贴合感，塑就舒适佩戴体验；弧形帽檐结合内置汗带，帮助头部畅享舒适，助你在阳光下尽情畅玩。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2683-010
Jordan
¥249
Jordan 大童弧形帽檐运动帽采用梭织聚酯纤维斜纹面料，巧搭标志贴片细节，打造醒目外观，为整体造型加分。 背面可调节按扣设计缔造专属贴合感，塑就舒适佩戴体验；弧形帽檐结合内置汗带，帮助头部畅享舒适，助你在阳光下尽情畅玩。
产品细节
- 主身：100% 聚酯纤维。汗带：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IO2683-010
该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！
敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此 链接 https://www.nike.com/cn/help/a/cn-product-attentions，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。