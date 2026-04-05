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Jordan 大童撞色加绒里料拼接户外夹克 - 灰绿

Jordan

大童撞色加绒里料拼接户外夹克

15% 折让

Jordan 大童撞色加绒里料拼接户外夹克采用全长拉链开襟设计，侧边口袋便于存放小物件；胸前拉链口袋，可供安全存放现金或钥匙等物品。风帽设计，舒适包覆；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。


  • 显示颜色： 灰绿
  • 款式： IR8010-055

Jordan

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Jordan 大童撞色加绒里料拼接户外夹克采用全长拉链开襟设计，侧边口袋便于存放小物件；胸前拉链口袋，可供安全存放现金或钥匙等物品。风帽设计，舒适包覆；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。

产品细节

  • 面布/里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 灰绿
  • 款式： IR8010-055

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
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