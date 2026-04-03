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Jordan
大童撞色加绒里料拼接户外夹克
11% 折让
Jordan 大童撞色加绒里料拼接户外夹克采用全长拉链开襟设计，侧边口袋便于存放小物件；胸前拉链口袋，可供安全存放现金或钥匙等物品。风帽设计，舒适包覆；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IR8010-687
Jordan
11% 折让
Jordan 大童撞色加绒里料拼接户外夹克采用全长拉链开襟设计，侧边口袋便于存放小物件；胸前拉链口袋，可供安全存放现金或钥匙等物品。风帽设计，舒适包覆；弹性袖口和下摆，有助稳固衣身。
产品细节
- 面布/里布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 健身红
- 款式： IR8010-687
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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