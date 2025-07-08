穿对运动袜，升级足底支撑体验。Jordan 大童条纹运动短袜（3 双）可与低帮或高帮运动鞋搭配穿着，提供有力支撑。 透气疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提供舒适支撑；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

穿对运动袜，升级足底支撑体验。Jordan 大童条纹运动短袜（3 双）可与低帮或高帮运动鞋搭配穿着，提供有力支撑。 透气疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提供舒适支撑；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。