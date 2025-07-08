 
Jordan 大童条纹运动短袜（3 双） - 白色

Jordan

大童条纹运动短袜（3 双）

穿对运动袜，升级足底支撑体验。Jordan 大童条纹运动短袜（3 双）可与低帮或高帮运动鞋搭配穿着，提供有力支撑。 透气疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提供舒适支撑；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： HM4783-100

Jordan

其他细节

疏松针织袜面，帮助双足保持干爽

产品细节

  • 内含 3 双袜子
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
