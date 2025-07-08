Jordan
大童条纹运动短袜（3 双）
10% 折让
售罄：
此配色当前无货
穿对运动袜，升级足底支撑体验。Jordan 大童条纹运动短袜（3 双）可与低帮或高帮运动鞋搭配穿着，提供有力支撑。 透气疏松针织袜面结合罗纹足弓支撑板带，提供舒适支撑；袜底、后跟和足尖融入舒适加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
- 显示颜色： 白色
- 款式： HM4783-100
其他细节
疏松针织袜面，帮助双足保持干爽
产品细节
- 内含 3 双袜子
- 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
