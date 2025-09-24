 
Jordan 大童校园风针织长裤 - 灰黑

Jordan

大童校园风针织长裤

¥469
灰黑
碳素灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan 大童校园风针织长裤饰有别致图案，是一款日常基础单品，与你的 Jordan 运动鞋相得益彰。采用柔软针织面料结合经典长裤版型，搭配弹性腰部，塑就舒适贴合感，多口袋设计便于存放随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IO6219-045

Jordan

产品细节

  • 55% 聚酯纤维/36% 棉/9% 氨纶
  • 可机洗
