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Jordan
大童梭织短裤
这款 Jordan 大童梭织短裤采用轻盈梭织面料，具有轻微弹性，助力自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋结合裤腿两侧宽敞翻盖口袋，便于存放基本物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3691-010
Jordan
这款 Jordan 大童梭织短裤采用轻盈梭织面料，具有轻微弹性，助力自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋结合裤腿两侧宽敞翻盖口袋，便于存放基本物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。
产品细节
- 88% 锦纶/12% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： JA3691-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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