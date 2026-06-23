这款 Jordan 大童梭织短裤采用轻盈梭织面料，具有轻微弹性，助力自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋结合裤腿两侧宽敞口袋，便于存放基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

这款 Jordan 大童梭织短裤采用轻盈梭织面料，具有轻微弹性，助力自如畅动。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；侧缝口袋结合裤腿两侧宽敞口袋，便于存放基本小物件。可搭配不同 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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