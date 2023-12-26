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      Jordan

      大童棒球球衣

      ¥349

      Jordan 大童棒球球衣采用网眼布面料，灵感源自迈克尔·乔丹先后效力于伯明翰男爵队和芝加哥白袜队的棒球生涯。正面按扣扣合设计结合休闲剪裁，便于轻松叠搭，打造多变造型。可掖入下装，彰显经典棒球服风范；亦可自然下垂，打造休闲外观。可搭配多种 Jordan 下装，呈现和谐外观；亦可搭配牛仔裤，彰显街头型潮。

      • 显示颜色： 健身红
      • 款式： FQ0573-687

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