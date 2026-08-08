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Jordan
大童渔夫运动帽
¥229
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此配色当前无货
Jordan 大童渔夫运动帽采用出色帽檐搭配抽绳设计，束紧后可在运动中为你缔造稳固贴合感受。不易撕裂面料经久耐用，结合透气设计，助你保持凉爽舒适。抽绳印有标志，彰显个性风采。
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： DO9252-010
Jordan
¥229
舒适包覆
Jordan 大童渔夫运动帽采用出色帽檐搭配抽绳设计，束紧后可在运动中为你缔造稳固贴合感受。不易撕裂面料经久耐用，结合透气设计，助你保持凉爽舒适。抽绳印有标志，彰显个性风采。
其他细节
- 不易撕裂面料轻盈顺滑，经久耐用且柔韧灵活
- 抽绳搭配栓扣，可在运动时帮助稳固运动帽
- 帽冠采用织带环设计，便于添加饰品配件
- 刺绣孔眼，帮助头部保持凉爽
产品细节
- 面料：91.3% 锦纶/8.7% 氨纶。里料：100% 棉。
- 手洗
- 显示颜色： 黑/健身红
- 款式： DO9252-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。