 
第 1 张图片，共 2 张图片
Jordan 大童渔夫运动帽 - 黑/健身红

Jordan

大童渔夫运动帽

¥229

售罄：

此配色当前无货

Jordan 大童渔夫运动帽采用出色帽檐搭配抽绳设计，束紧后可在运动中为你缔造稳固贴合感受。不易撕裂面料经久耐用，结合透气设计，助你保持凉爽舒适。抽绳印有标志，彰显个性风采。


  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： DO9252-010

Jordan

¥229

舒适包覆

Jordan 大童渔夫运动帽采用出色帽檐搭配抽绳设计，束紧后可在运动中为你缔造稳固贴合感受。不易撕裂面料经久耐用，结合透气设计，助你保持凉爽舒适。抽绳印有标志，彰显个性风采。

其他细节

  • 不易撕裂面料轻盈顺滑，经久耐用且柔韧灵活
  • 抽绳搭配栓扣，可在运动时帮助稳固运动帽
  • 帽冠采用织带环设计，便于添加饰品配件
  • 刺绣孔眼，帮助头部保持凉爽

产品细节

  • 面料：91.3% 锦纶/8.7% 氨纶。里料：100% 棉。
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑/健身红
  • 款式： DO9252-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。