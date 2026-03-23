Jordan 大童短裤采用顺滑的锦纶混纺面料，上身轻盈，运动休闲两相宜。短裤富有弹力，助力畅动自如；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；大口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

Jordan 大童短裤采用顺滑的锦纶混纺面料，上身轻盈，运动休闲两相宜。短裤富有弹力，助力畅动自如；弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；大口袋搭配魔术贴粘扣，可安全收纳随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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