Jordan 大童纸袋腰短裤采用法式毛圈面料，结合经典版型，增添时尚气息。弹性纸袋腰设计，搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧边口袋，方便收纳随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

Jordan 大童纸袋腰短裤采用法式毛圈面料，结合经典版型，增添时尚气息。弹性纸袋腰设计，搭配抽绳，塑就舒适贴合感；侧边口袋，方便收纳随身小物件。可搭配 Jordan 上衣，打造风格统一的造型，与运动鞋相得益彰。

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