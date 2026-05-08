一双好的运动鞋怎可少得一双好的运动袜。Jordan 大童舒适运动短袜（3 双）汇集你所需，为双足缔造舒适穿着感受。足弓舒适贴合，搭配柔软透气的疏松针织足面，叫人如何不爱？

显示颜色： 调色暗灰

款式： HA5109-063