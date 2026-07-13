Jordan 大童轻便型运动夹克采用缎面面料，饰有贴片细节和文字刺绣，是一款经典的运动外套。按扣开襟设计，彰显经典造型；宽角领，提升优雅格调；落肩设计，营造轻松休闲感。无论是搭配T恤还是牛仔裤，这款夹克都是你的不二之选。

Jordan 大童轻便型运动夹克采用缎面面料，饰有贴片细节和文字刺绣，是一款经典的运动外套。按扣开襟设计，彰显经典造型；宽角领，提升优雅格调；落肩设计，营造轻松休闲感。无论是搭配T恤还是牛仔裤，这款夹克都是你的不二之选。

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