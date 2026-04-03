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Jordan
大童运动俱乐部短裤
¥329
Jordan 大童运动俱乐部短裤造型醒目，采用针织混纺面料，富有弹性，助力自如畅动，专为运动设计，但同样适合休闲场合。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳随身小物件。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1454-010
Jordan
¥329
Jordan 大童运动俱乐部短裤造型醒目，采用针织混纺面料，富有弹性，助力自如畅动，专为运动设计，但同样适合休闲场合。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；插手口袋，便于收纳随身小物件。
产品细节
- 面布：41% 粘纤/39% 棉/15% 聚酯纤维/5% 氨纶。口袋布手背面：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW1454-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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