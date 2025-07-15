 
Jordan 大童针织夹克 - 麻黄

Jordan

大童针织夹克

¥699
麻黄
飞行员灰
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Jordan 大童针织夹克设计灵感源自史上传奇 23 号篮球球员迈克尔·乔丹，采用刺绣细节，堪称优质单品。针织面料，表面触感顺滑，弹性出众，助力自如畅动。结合梭织拼接里料，非凡舒适。休闲剪裁结合正面按扣开襟设计，便于叠搭；口袋设计，可收纳钥匙或现金等小物件；舒适风帽，带来分层外观。


  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： IO2560-200

Jordan

¥699

Jordan 大童针织夹克设计灵感源自史上传奇 23 号篮球球员迈克尔·乔丹，采用刺绣细节，堪称优质单品。针织面料，表面触感顺滑，弹性出众，助力自如畅动。结合梭织拼接里料，非凡舒适。休闲剪裁结合正面按扣开襟设计，便于叠搭；口袋设计，可收纳钥匙或现金等小物件；舒适风帽，带来分层外观。

产品细节

  • 面布：53% 聚酯纤维/40% 棉/7% 氨纶。里布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 麻黄
  • 款式： IO2560-200

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