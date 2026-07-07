Jordan 大童防晒夹克焕新演绎经典版型，采用耐穿梭织面料，结合四向弹性设计，缔造无拘运动体验。全长拉链开襟设计，方便调节造型；弹性袖口有助稳固衣袖。配有口袋，方便收纳随身小物件，让你轻松打造时尚造型。

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