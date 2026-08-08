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Jordan
大童（男孩）圆领上衣
¥429
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Jordan 大童（男孩）圆领上衣柔软舒适，是一款轻松休闲的基础单品。轻盈法式毛圈面料，助你在活动中保持舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3653-010
Jordan
¥429
经典风范
Jordan 大童（男孩）圆领上衣柔软舒适，是一款轻松休闲的基础单品。轻盈法式毛圈面料，助你在活动中保持舒适。
其他细节
- 采用法式毛圈面料，外层柔软顺滑，内层具有纹理，触感轻柔
- 衣领搭配罗纹面料，可随身体动作自如伸展
产品细节
- 面布：65% 棉/35% 聚酯纤维。 罗纹：60% 棉/35% 聚酯纤维/5% 氨纶。
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： DO3653-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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